Morador de invasão cava terreno e encontra ossada humana

O caso aconteceu na invasão Itaporanga, Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus – Na tarde desta segunda-feira (3), por volta de 15h, moradores daquela área encontraram uma ossada humana enterrada na invasão Itaporanga, na Zona Norte de Manaus. A ossada estava amarrada com uma corda, nas partes das mãos e pés.

Uma das moradoras da casa informou que o esposo estava cavando uma área de barro para auxiliar no aterro da construção da casa, quando o homem se deparou com uma sacola preta. Ao continuarem cavando, os proprietários identificaram que seriam ossos de pés humanos.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada. Conforme os policiais, havia uma corda próxima aos ossos que estariam com as mãos e os pés amarrados. Logo em seguida, as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML) também chegaram ao local.

A perícia informou que pelo estado do cadáver, a ossada já está no local há mais de anos. O caso será investigado pela Polícia Civil.