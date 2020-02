Conhecida por estar no coração da floresta amazônica, Manaus é uma cidade reconhecida por suas belezas naturais, porém, atualmente, a capital do Amazonas também se tornou uma “área de guerra” entre facções criminosas. O resultado disso é o rastro de sangue nas ruas, becos e vielas e o choro com a perda de inocentes. Na berlinda dessa estatística, está o caso do menino Renan da Souza Gama, de apenas 9 anos, que saiu de casa para brincar de bicicleta e voltou dentro de um caixão.

Ele não imaginava que, em 9 de janeiro, seria o último dia de pedalar na bike que tanta amava e que ganhou dos pais. A criança se viu no meio de um tiroteio entre criminosos, que haviam torturado e matado uma mulher no Tancredo Neves e depois invadiram a rua Amazonas, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Renan foi atingido com um tiro na região lombar e ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. O choro dos pais era de revolta, um choro similar ao que vimos em inúmeros casos somente neste mês de janeiro.

No total, conforme um levantamento feito pelo Em Tempo, a capital amazonense registrou 117 mortes violentas, entre casos de homicídios, latrocínios, mortes por intervenção policial e um crime de feminicídio. Uma média de quase quatro mortes por dia. Os números superam os registros desse mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 73 mortes apenas em janeiro. A onda de violência superou, também, setembro de 2019, considerado o mês mais violento do ano passado, quando foram registradas 97 mortes.

A maioria das vítimas foi de homens por envolvimento com o tráfico

A maioria dos casos está relacionada com o tráfico de drogas, mas o “Bang Bang” da criminalidade demonstra que a segurança pública está à beira de um colapso. A violência não está mais isolada em áreas periféricas. O crime hoje bate à porta de ricos em áreas nobres da cidade e de pobres moradores de comunidades em invasões isoladas. A maioria dos casos aconteceu na Zona Norte, onde foram registradas 41 mortes violentas. Seguida pela Zona Sul, que registrou 32 casos. A Zona Leste, considerada popularmente como a região mais violenta, deixou a liderança de lado e apresentou apenas 24 mortes. Já a Zona Oeste, berço da Família do Norte (FDN), teve 11 registros no Instituto Médico Legal (IML). Nas últimas colocações, ficaram as Zonas Centro-Oeste e Centro-Sul com quatro mortes violentas cada. Como quase uma figurante nos números, a Zona Rural apareceu com apenas um caso.

