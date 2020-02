Jovem é morto por não entregar chave de moto a assaltantes, em Manaus

Polícias da 15ª Cicom foram acionados, mas não localizaram os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Matheus Nascimento de Souza, de 22 anos, é mais uma vítima da violência que devasta a capital amazonense. O jovem foi assassinado a tiros, na noite desta segunda-feira (3), após se negar a entregar as chaves de sua motocicleta para os assaltantes. O caso aconteceu por volta das 20h, na rua Padre Evaristo, no conjunto João Paulo, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o jovem e um casal estavam em frente a uma vila de quitinete, aguardando por uma amiga, quando foram surpreendidos por dois criminosos. Eles anunciaram o assalto e recolheram os celulares das vítimas.

Antes de fugir, os criminosos pediram a chave da motocicleta Yamaha Lander XTZ, que estava com o Matheus. Porém, o jovem se negou a entregar e tentou correr, mas foi perseguido e atingido com dois tiros.

Após os disparos, os assaltantes fugiram a pé e, a poucos metros do local do assassinato, conseguiram abordar outra vítima e roubaram a moto que ela pilotava. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) não conseguiram localizar os suspeitos.

Matheus morava nas proximidades do local onde foi morto. Os familiares logo receberam a notícia sobre o crime e desesperados foram até a área onde o corpo do jovem estava jogado. Abalados, nenhum parente falou com a imprensa. A moto da vítima foi levada pelos familiares.

Após a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) na cena do crime, o corpo de Matheus foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).