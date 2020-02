Após briga em bar, mulher é perseguida e assassinada na Compensa

Manaus - Após uma briga em um bar, Sabrina da Silva Ferreira, de 25 anos, foi assassinada com seis tiros. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no bairro Compensa, na Oeste de Manaus. Um adolescente de 17 anos, que estava com a mulher, foi baleado nas costas.

O adolescente relatou a polícia que ele e Sabrina estavam em um bar nas proximidades do Clube Rio Negro, no Centro de Manaus, quando aconteceu um desentendimento no local. Para evitar novos problemas, eles acionaram um motorista de aplicativos e saíram do local.

Durante o trajeto, um carro, de modelo e placa não identificados, seguiu as vítimas até o bairro Compensa. Quando o adolescente e Sabrina saíram do carro foram alvejados.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, por volta de 4h30. No entanto, a Sabrina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante a madrugada.

O adolescente foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. O estado de saúde dele é estável e não corre risco de morte.

Até a manhã de hoje, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia.