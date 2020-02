Homem é encontrado sem roupa em poça de sangue no Nova Esperança

Manaus - Um homem identificado como Nailsson da Silva Lopes, 45 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (4).

Familiares encontraram o homem sem roupa caído em uma poça de sangue, em um dos cômodos da casa. A família preferiu não falar sobre o caso com a imprensa.

O homem foi encontrado nu | Foto: Kennedson Paz

Conforme informações preliminares repassadas por moradores, a vítima consumia bebidas alcoólicas com muita frequência. Ele já teria feito tratamento com intuito de parar com o vício. No entanto, voltou a beber.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica do Amazonas (DPTC-AM) foram acionados para fazer a perícia e revelar a real causa da morte.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção.