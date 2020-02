Adolescente cagueta comparsa, que usou moto do pai em roubo no AM

Itacoatiara - Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido, na manhã desta terça-feira (4), por suspeita de assaltarem uma lanchonete em Itacoatiara (município distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus), na noite de terça-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram em uma motocicleta modelo Honda CG, de cor preta e placa não reconhecida. Utilizando um revólver, para intimidar as vítimas, a dupla anunciou o assalto e subtraiu aparelhos celulares e valores em dinheiro.

Durante a manhã desta terça-feira (4), a equipe da Delegacia Interativa de Policia (DIP) de Itacoatiara conseguiu identificar um dos suspeitos e se deslocou até a casa dele, situada na rua Oscar Ramos, no bairro Santo Antônio. O adolescente, ao ver a polícia, tentou fugir correndo pelo quintal da casa e pulando muros, mas acabou sendo apreendido.

Os suspeitos chegaram em uma moto e usarm um revólver para intimidar as vítimas | Foto: Divulgação

Para a polícia, o adolescente confessou a autoria do crime e indicou onde estavam os aparelhos celulares roubados e a arma utilizada no crime.

A equipe se deslocou até à rua Inácio Guedes, naquele mesmo bairro, onde o segundo suspeito do crime foi preso. Ele também confessou a autoria do roubo e relatou que a motocicleta era do pai.

Com os suspeitos, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 22, uma motocicleta modelo Fan 125 de cor preta, três aparelhos celulares e R$ 98.

A dupla foi conduzida ao prédio da DIP de Itacoatiara, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.