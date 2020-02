Você viu este homem? Ele é procurado por roubo ocorrido em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Rafael Costa e Silva, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do foragido da Justiça Jhonatan Silva da Conceição, de 35 anos. O homem possui um mandado de prisão preventiva por roubo efetuado em 2013.

De acordo com a autoridade policial, a equipe de investigação chegou até Jhonatan após suspeitar de um veículo da montadora Renault, modelo Logan, que estava na rua Britânia, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, e o posterior recebimento de denúncias anônimas sobre ele, que era o atual proprietário do veículo.

Ainda de acordo com o delegado, em pesquisa da placa do automóvel, foi constatado o modelo dele, Logan de cor prata, ano 2010, sem restrição. Porém, analisando o chassi do carro, os policiais civis verificaram que se tratava de um Logan de cor prata, ano 2019, com restrição de roubo, ocorrido no dia 21 de janeiro deste ano.

“A partir de denúncias anônimas sobre a procedência do veículo que estava em posse de Jhonatan, efetuamos pesquisa do nome dele em nosso sistema, e identificamos que o homem possui um mandado de prisão em aberto por roubo em 2013. Constatamos ainda que ele responde a outro processo por adulteração de placa e chassi de uma moto”, explicou Costa e Silva.

Segundo a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Jhonatan foi expedida no dia 20 de janeiro de 2015, pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais (VEP), Luís Carlos Honório de Valois Coêlho.

O titular do 4º DIP destacou que quem puder colaborar com informações sobre a localização de Jhonatan deve entrar em contato com a equipe de investigação do DIP, pelo número (92) 98128-1742, o disque-denúncia da unidade policial “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Costa e Silva.

*Com informações da assessoria