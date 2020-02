Jovem baleado morre dois dias após dar entrada no HPS 28 de Agosto

A vítima passou dois dias internada no HPS 28 de Agosto, mas não resistiu | Foto: Divulgação

Manaus – Victor Franco, de 23 anos, morreu na tarde desta terça-feira (4), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, dois dias após dar entrada na unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar, Victor deu entrada com dois tiros pelo corpo e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira (4). Não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outros casos

Durante a madrugada de domingo (2), por volta de 1h, dois jovens não identificados, com idade entre 18 a 25 anos , morreram após terem sido atingidos com diversos tiros de arma de fogo em um confronto com policiais militares da Força Tática.

Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu por volta de 0h30, na Rua Vicente Reis, Beco Olaria, bairro Betânia, zona sul da cidade, quando a equipe recebeu denúncias que vários suspeitos estavam na entrada do beco com armas de fogo.

Ao perceber a presença da equipe, a dupla efetuou vários tiros contra a guarnição - que revidou a ação. Os homens chegaram a ser socorridos e conduzidos ao HPS 28 de Agosto, mas não resistiram.

Armas apreendidas após o confronto | Foto: Divulgação

Foram apreendidos durante a ação, um revólver 38 com quatro munições e uma arma caseira de calibre 38 com uma munição.