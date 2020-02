Ônibus da linha 500 é alvo de criminosos

Os criminosos levaram a renda do ônibus e pertences dos passageiros | Foto: Divulgação

Manaus – Um ônibus da linha 500, que faz o trajeto do Centro, Zona Sul de Manaus, até o Igarapé do Passarinho, na Zona Norte de Manaus, foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira (4). Os homens que estavam armados se passaram por passageiros até anunciar o assalto.

Segundo informações do motorista do ônibus coletivo, os criminosos subiram em uma plataforma na avenida Torquato Tapajós e passaram todo o trajeto da viagem como se fossem passageiros comuns. Quando o ônibus chegou nas proximidades do Igarapé do Passarinho, os suspeitos armados anunciaram o roubo e subtraíram a renda do ônibus coletivo e pertences dos passageiros.

A cobradora e o motorista registraram o Boletim de Ocorrência (BO) no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).