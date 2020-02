Vídeo: preso envolvido em sequestro e tentativa de homicídio de Rayssa

Rayssa só conseguiu sobreviver pois disse aos bandidos que estava grávida | Foto: Divulgação

Manaus – Uma operação da Polícia Civil, realizada na tarde da última terça-feira (4), prendeu Andrey da Silva e Souza, de 19 anos, um dos envolvidos na tentativa de homicídio de Rayssa Brito do Nascimento , de 14 anos.

Durante a manhã do dia 21 de janeiro, cinco criminosos armados invadiram a residência de Rayssa , localizada na rua 45 do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte, e a sequestraram.

A adolescente só foi encontrada horas mais tarde em uma área de mata no bairro Puraquequara, Zona Leste. Rayssa foi atingida com um tiro na nuca e precisou ficar internada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho.

Segundo ela, só conseguiu sobreviver porque disse aos bandidos que estava grávida. Ainda segundo a vítima, o mandante do crime seria o ex-namorado, que é ligado a uma facção criminosa.

Investigação

Durante a manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Civil deve esclarecer mais detalhes sobre a prisão de Andrey.

A coletiva ocorrerá no prédio da Delegacia Geral, situado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

