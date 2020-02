Preso com armas e munições tinha máscara de 'La Casa de Papel' no AM

Policiais apreenderam pistola, munições, pasta base de cocaína e duas máscaras | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da Força Tática prenderam, na madrugada desta quarta-feira (5), um homem de 19 anos, suspeito com drogas, armas e munições, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Entre o material também foram encontradas máscaras, uma delas usadas por personagens da série La Casa de Papel.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 2h30, durante patrulhamento pelo bairro Educandos, mais precisamente na rua Inácio Guimarães, encontraram vários homens em atitude suspeita, que empreenderam fuga ao perceberem a presença da polícia.

Durante a fuga, um dos suspeitos, que portava arma de fogo, entrou em uma residência. Foi feito o acompanhamento e, com a permissão da proprietária do imóvel, os policiais adentraram e encontraram o suspeito tentando fugir pela janela de um dos cômodos da casa.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram a pistola que estava na cintura do suspeito e, durante as buscas. Ao ser indagado, o suspeito informou que traficava drogas no bairro e usava a arma para sua proteção pessoal.

Ao todo, com o suspeito, a polícia encontrou uma pistola 940, marca Taurus, calibre .40, numeração SAV17275, cinco munições calibre .40, intactas, dois carregadores de pistola .40, cinco porções médias de supostamente pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 148 em espécie.

Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que o suspeito já tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e disparo de arma de fogo.