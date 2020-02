Líderes da FDN são presos com pistola em condomínio de luxo em Manaus

Suspeitos encaminhados ao 19 º DIP, na presença de seus advogados | Foto: Suyanne Lima

Manaus - João Paulo de Souza Fernandes, de 39 anos, e Kalil Costa Almeida, de 34 anos, foram presos ontem (5), por volta das 17h, em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Eles foram detidos no momento em que iriam realizar a entrega de substâncias entorpecentes. Os dois são apontados como líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Segundo o sargento Reginaldo Veras, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que os criminosos iriam realizar a entrega de drogas no condomínio de luxo.

“Chegamos no local e visualizamos dois veículos chegando no prédio. Durante a abordagem, um dos carros conseguiu empreender fuga, mas conseguimos abordar o veículo modelo Ônix, de cor branca, onde estavam Jõao e Kalil. Com eles apreendemos uma pistola calibre 380 e 7 munições. O carregamento de droga estava com os outros suspeitos que conseguiram fugir”, explicou o tenente.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Minutos depois das prisões, qautro advogados apareceram na delegacia e disseram ser a equipe de defesa dos dois presos. Eles fizeram de tudo para as equipes não filmarem os clientes.

Para a polícia, eles negaram o crime e alegaram que andavam armados para defesa própria.

Veja a reportagem: