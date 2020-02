Receptador de facção criminosa é preso com moto roubada no Coroado

Manaus - José Ricardo Gomes de Sena, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (5), na casa dele no beco Coreama, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O jovem estava com uma motocicleta com restrição de roubo que foi subtraída em um posto de combustíveis no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O delegado Antônio Rondon, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que os policiais civis foram ate a residência do suspeito após receberem mais de dez denúncias anônimas que o local era utilizado para guardar armas e drogas.



"Ao entrarmos no imóvel não encontramos armas e nem drogas, porém localizamos uma motocicleta com restrição de roubo. Ao ser questionado pela equipe sobre a origem do automóvel, José confessou que é integrante de uma organização criminosa especializada em cometer roubos na capital. Localizamos a ocorrência e verificamos que vídeos flagraram a ação dos comparsas de José", explicou o delegado.



A vítima compareceu até a unidade policial, mas não reconheceu José como autor do crime. Ele seria apenas o responsável por guardar os produtos de roubo. O homem foi conduzido ao prédio do 11° DIP, onde foi autuado em flagrante por receptação.



