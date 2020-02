Com mãos e pés amarrados, corpo é achado enrolado em lençol no Tarumã

A vítima usava uma bermuda na cor creme, e camiseta preta. | Foto: Divulgação

Manaus - No início da manhã desta quinta-feira (5) moradores da comunidade ‘Cidade das Luzes’ encontraram o corpo de um homem amarrado e enrolado em lençóis na rua 23, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações preliminares de moradores, um veículo de modelo e placa não identificada foi visto nas proximidades antes do corpo ser encontrado.

O homem de cor parda e cabelo preto foi encontrado enrolado em lençóis, com as mãos e pés amarrados com fitas. A vítima usava uma bermuda na cor creme e camiseta preta.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).