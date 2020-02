Jovem recebia R$200 para guardar moto roubada na Zona Leste

Manaus - Nesta quarta-feira (5) a equipe do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, em flagrante, José Ricardo Gomes de Sena, 19, por receptação. O jovem recebia R$ 200 para guardar uma motocicleta, que foi roubada na madrugada do dia 26 de janeiro no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o rapaz foi preso no beco Coreama, no bairro Coroado, Zona Leste da capital.

As investigações em torno do caso tiveram início depois que uma mulher de 25 anos procurou o 11º DIP para denunciar que a motocicleta dela havia sido roubada, quando a mesma estava em um posto de combustíveis.

Na ocasião do crime, três homens saíram de um veículo e, utilizando uma arma de fogo, roubaram a renda do posto, além da moto dela. “Durante a realização de diligências, obtivemos informações, por meio de denúncia anônima, a respeito de indivíduos que estariam cometendo crimes em uma área do bairro Coroado. Quando chegamos ao local, averiguamos a região e em uma determinada residência, constatamos que José guardava uma motocicleta roubada”, explicou o titular da unidade policial.

Conforme o titular do 11º DIP, o jovem confessou que recebia dinheiro para guardar a moto. Entretanto, o infrator negou que tenha participado do roubo. O delegado Rondon destacou, ainda, que as investigações em torno do caso continuarão, até que as circunstâncias do crime sejam esclarecidas e que os três envolvidos no roubo sejam identificados e presos.

Flagrante

Conduzido ao prédio do 11º DIP, o jovem foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria