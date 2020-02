Cães farejadores encontram corpo de jovem em igarapé no Educandos

Manaus - O corpo de Sigrid Libório de Santana, de 14 anos, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (6), nas margens de um igarapé na rua Nova, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, Sigrid estaria acompanhada da amiga Thayssa Karolayne da Silva Azevedo, de 14 anos, conversando por volta das 3h da manhã desta quinta-feira (6), em frente à casa da amiga no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, quando as duas desapareceram.

A equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cip-Cães) foi acionada após uma denúncia anônima, por volta de meio-dia, para atender a ocorrência nas margens do igarapé, no bairro Educandos, e com auxílio de cães farejadores encontrou o corpo.

A mãe de Thaissa esteve no local do encontro de cadáver e contou que Sigrid disse que estava sendo ameaçada por facções criminosas. A jovem foi encontrada apenas vestindo um short. Thaissa ainda continua desaparecida.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).