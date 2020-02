Irmão de 'Zé Roberto', 'Bebê da FDN' pode voltar às ruas de Manaus

De acordo com a informação, o Bebê da FDN está em estado grave de saúde e ganha prisão domiciliar | Foto: Divulgação

Manaus – O detento Charles dos Santos Rodrigues, conhecido como “Bebê da FDN”, pode ganhar as ruas de Manaus nos próximos dias. Ele cumprirá o regime em liberdade provisória para tratamento de saúde e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

O documento, publicado por Diário de Justiça do Estado do Amazonas há 19 horas, conta os nomes dos dois advogados, Delian Pereira dos Santos e Marileide da Silva Maia, e a decisão que descreve Charles em estado grave de saúde e com isso a liberdade para tratamento.

"Concede prisão domiciliar no regime fechado para preso em grave estado de saúde, com base na nova redação do art. 318 do CPP". Processo 0249103

“Bebê da FDN” é irmão de criação do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa”, líder da facção criminosa Família do Norte (FDN). Ele foi preso em julho de 2019, na cidade de Santa Catarina, durante a operação “Guará”, realizada também na cidade de Teresina, estado do Piauí. Ao todo, 20 pessoas foram presas com submetralhadoras, pistolas, revólveres, dez quilos de drogas e R$ 45 mil.

O líder da facção Família do Norte (FDN) José Roberto Fernandes, o "Zé Roberto da Compensa" está preso no presídio federal de Campo Grande (MS), conforme a decisão dos juízes Ronnie Frank Torres Stone e Rômulo Garcia Barros Silva, da Vara de Execuções Penais (VEP) | Foto: Divulgação

Na lista dos presos estava outra irmã de Zé Roberto: Maria Cléia Fernandes Barbosa, apontada em investigações policiais como pivô do massacre no sistema prisional no Estado do Amazonas. Na ocasião, 55 detentos foram mortos, desencadeando o segundo maior massacre na história do Brasil.

Ligação na morte de "Barbie do tráfico"

Charles pode estar ligado à morte da garota de programa Fernanda Caroline Chaves Pinho, a “Barbie do Tráfico”, de 25 anos, morta com quatro tiros em setembro de 2019 após receber uma ligação misteriosa. O crime aconteceu na rua Lobo D'Almada, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. A área é conhecida como ponto de prostituição na capital.

O suposto vazamento de "prints", com os nomes de líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), com possíveis alvos a serem executados pela facção, pode ter sido o motivo do assassinato da garota de programa, conforme informou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O "bebê da Compensa" pode ter ligação com a morte de "Barbie do Tráfico" | Foto: Reprodução

Confirmado

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou as informações na tarde desta quinta-feira (6) e que já recebeu a documentação para a liberação do detento de alta periculosidade. O "bebê da FDN" será monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial.

A saída de Charles, irmão de Zé Roberto, preocupa. O narcotraficante, mesmo cumprindo pena no presídio federal de Campo Grande (MS), continua sendo protagonista de um dos episódios mais sangrentos dos presídios de Manaus. Além de envolvimento em outras situações para tentar trazer líderes da FDN para a capital amazonense.