Vendedor Pedro Bindá vai visitar namorada e desaparece em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do vendedor Pedro Victor Alves Bindá, 22, desaparecido desde a tarde de 4 de fevereiro deste ano.

De acordo com Reginaldo Bindá, pai de Pedro Victor, por volta das 15h da data mencionada, o jovem saiu da casa onde mora com a família, localizada na rua Japiassu, conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lagoa Azul, Zona Norte da cidade, informando que iria à casa da namorada dele, no bairro Coroado, Zona Leste. Porém, ele não chegou ao destino e nem retornou para a casa.

Ainda conforme o noticiante, na última vez que o filho foi visto por familiares, ele estava trajando bermuda preta, camisa azul e sandálias.

A Polícia Civil pede a quem puder colaborar com informações sobre o caso que entre em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, os números são (92) 99612-3772, 99263-5562 ou 99481-6054.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria