Casal é preso após roubar van dos Correios no Centro de Manaus

Manaus – Na manhã desta quinta-feira (6), por volta de 11h, um casal que não teve o nome revelado pela polícia foi preso após roubar uma van dos correios na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Com eles, além de recuperar o veículo, os policiais apreenderam um revólver.

Segundo a Polícia Militar, logo após o crime, as equipes policiais foram notificadas e a equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiu interceptar os suspeitos na rua Rio Javari, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Com eles foi recuperada a van e apreendido um revólver calibre 32.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.