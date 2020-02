Adolescente encontrada em igarapé no Educandos foi morta com 7 tiros

Manaus - Sigrid Libório de Santana , de 14 anos, foi executada com 7 tiros. O corpo da adolescente foi encontrado nas margens de um igarapé no final da rua Nova, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Segundo a perícia, a adolescente foi morta em outro local e apenas jogada nas proximidades do igarapé. Sigrid estava na companhia de uma amiga, e ambas desapareceram. Thayssa Karolayne da Silva Azevedo, também de 14 anos, ainda não foi encontrada.

Segundo a delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os tiros atingiram a cabeça, os membros superiores e inferiores, além do tórax da vítima.

Os familiares de Thayssa Karolayne contaram para a polícia que Sigrid tinha ido até a casa dela, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, e que as duas desapareceram do local, por volta de 3h.

Sigrid teria relatado para a mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma facção criminosa. O corpo da vítima foi encontrado após denúncias anônimas de que dois corpos estariam nas margens do igarapé. Porém, apenas o de Sigrid foi localizado hoje.

“Vamos traçar o perfil de Sigrid na delegacia ao ouvirmos os familiares dela e também coletar as informações dessa possível segunda vítima. Nenhuma linha de investigação será descartada, mas precisamos ouvir os familiares e possíveis testemunhas”, disse o delegado Luiz Rocha da Delegacia de Homicídios e Sequestros.

Moradores das proximidades, que preferiram não se identificar por medo de represálias, contaram ao Em Tempo que ouviram tiros durante a madrugada.

“Essa área é perigosa. Têm uns becos dominados pelo tráfico de drogas”, contou uma moradora.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).