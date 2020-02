Vídeo mostra adolescentes sendo 'levadas para morte' em Manaus

Uma fonte informou ao Em Tempo que a gravação foi feita no beco São Francisco | Foto: Reprodução EM TEMPO

Manaus - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as adolescentes Sigrid Libório de Santana e a amiga Thayssa Karolayne da Silva Azevedo, ambas de 14 anos, são conduzidas por membros de uma facção para o tribunal do crime, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

As imagens começaram a circular nas redes sociais no início da noite desta quinta, horas depois do encontro do corpo de Sigrid, que foi achado boiando às margens do igarapé do bairro.

Nas imagens é possível ver as duas adolescentes sendo levadas por um grupo de homens, para o local onde supostamente foram mortas. O vídeo de 19 segundos mostra um dos suspeitos portando uma arma de fogo e apontando para as costas das vítimas.

Vítimas também foram fotografadas antes da execução | Foto: Divulgação

As adolescentes são ameaças e obrigadas a descer uma viela, cenário com características do bairro Educandos. Uma fonte informou ao Em Tempo que a gravação foi feita no beco São Francisco.

Os familiares de Thayssa Karolayne contaram para a polícia que Sigrid tinha ido até a casa dela, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, e que as duas desapareceram do local, por volta de 3h.



Sigrid teria relatado para a mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma facção criminosa. O corpo da vítima foi encontrado após denúncias anônimas de que dois corpos estariam nas margens do igarapé. O corpo de Sigrid foi localizado primeiro, ainda durante a tarde. Já o de Thayssa Karolayne foi achado, por volta das 20h , na mesma região.

Veja o vídeo

| Autor: Reprodução