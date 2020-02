Taysa foi morta com 3 tiros antes de ser jogada em igarapé de Manaus

Os corpos foram encontrados nas margens do igarapé da rua Manoel Rosset, no Educandos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - A adolescente Taysa Karolaine da Silva Azevedo, de 14 anos, foi morta antes de ser jogada no igarapé do bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Conforme a perícia, realizada pelo Departamento de Polícia Técnico Científica do Amazonas (DEPTC-AM), a vítima foi assassinada com três tiros.

O corpo de Tayssa foi encontrado na noite de quinta-feira (6), na mesma área onde foi achado o corpo da amiga dela , a adolescente Sigrid Libório de Santana, também de 14 anos.

Sigrid, segundo a polícia, foi morta com sete tiros em outro local e apenas jogada nas proximidades do igarapé . As duas meninas desapareceram juntas.

Segundo o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os tiros atingiram a cabeça, os membros superiores e inferiores, além do tórax de Sigrid.

Os familiares de Tayssa contaram para a polícia que Sigrid tinha ido até a casa dela, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, e que as duas desapareceram do local, por volta de 3h.

Sigrid teria relatado à mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma facção criminosa.

Vídeo

Na noite de quinta-feira (6) foi repercutido nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que as adolescentes são conduzidas por membros de uma facção para o “tribunal do crime”.

As imagens começaram a circular nas redes sociais horas depois do encontro do corpo de Sigrid. O vídeo de 19 segundos mostra um dos suspeitos portando uma arma de fogo e apontando para as costas das vítimas.

Investigação

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigado o crime. O delegado Paulo Martins, titular da especializada, disse que todas as informações estão sendo apuradas e que ainda é cedo para apontar o motivo dos assassinatos.



Colaborou Suyanne Lima e Daniel Landazuri*