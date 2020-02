Em Manaus, 'Cheira' diz que matou rival porque tinha sido ameaçado

Manaus - Marcelo da Silva Dias, de 32 anos, conhecido como "cheira", que estava sendo investigado pela participação em um homicídio, foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), em uma barreira policial, na rodovia federal BR 174, no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). Na delegacia, ele confessou o crime.

O assassinato ocorreu no ano passado, na rua Terra Preta, bairro São José, Zona Leste. Na ocasião, Marcelo e o comparsa, identificado como Diego Pimentel Leal, foram até ao local em uma motocicleta e ao avistarem a vítima Giovane Pereira de Jesus, de 21 anos, efetuaram os disparos.

Conforme o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), após o crime, “Cheira” tentou se esconder em uma invasão.

“Descobrimos que ele estava escondido em uma invasão denominado como ‘Coliseu’ e fizemos diversas buscas para localizá-lo. Sabendo que a prisão era eminente, ele tentou fugir para o município de Presidente de Figueiredo, mas foi detido na barreira policial “, explicou Martins.

Em depoimento na delegacia, Marcelo confessou o crime e relatou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

“Ele alega que o motivo do crime seria por conta de uma rixa com o rival. Disse que a vítima lhe ameaçou de morte e, por isso, resolveu se antecipar e matar Geovane. As investigações apontam que Marcelo tem envolvido com o tráfico”, relatou o delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS.

Ainda na delegacia, Marcelo disse que a vítima, em outro momento, tentou matá-lo. Só não foi morto por conta de testemunhas terem intervindo na situação. No entanto, essa versão não foi confirmada pela polícia.

“Ele relata isso para tentar justificar o fato, mas não conseguimos confirmar. Esse tipo de pessoa geralmente não procura socorro em casos como esse. Testemunhas disseram que Marcelo é frio e já teria participado de outros crimes “, finalizou Charles.

Procedimentos

‘Cheira’ foi indiciado por homicídio e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado ao Fórum Ministro Henoch Reis, Zona Sul.