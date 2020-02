Homem é executado com 5 tiros no Monte das Oliveiras

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Marcos de Souza Cardoso, 19 anos, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (7), em uma área de rip-rap, situada na rua Açapuva do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O homem foi encontrado com as mãos amarradas, apresentando sinais de tortura.

Segundo a polícia, Marcos foi atingido por quatro tiros nas costas e uma na cabeça, que transfixou pelo olho. A perícia confirmou que o homem foi executado no local em que foi encontrado morto.

O primeiro chamado informando sobre o fato foi por volta das 11h e imediatamente as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) foram deslocadas para atender a ocorrência.

Para a polícia, familiares de Marcos relataram que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda não há suspeitos pela autoria do crime. O caso será investigado pela DEHS.