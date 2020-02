Polícia faz buscas por assassinos de adolescentes no Educandos

Manaus – Após o encontro em menos de 6h dos corpos das adolescentes Sigrid Libório de Santana , de 13 anos, e Thaissa Kerolainy da Silva Azevedo , de 14 anos, em um igarapé na rua Nova, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, policiais civis e militares realizaM buscas durante esta sexta-feira (7), na área e em becos nas proximidades do local. A informação foi repassada ao Em Tempo por fontes que residem na área e que preferem não serem identificadas.

Uma fonte contou que os policiais estão desde cedo pela área realizando buscas por criminosos. “Eles estão aqui a cada 1h. A movimentação policial está intensa e a maioria dos trabalhos estão sendo realizadas em becos. Essa área é dominada por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). A polícia está caçando algo e possivelmente sejam os assassinos das adolescentes”, contou.

Segundo os familiares de Thaissa, Sigrid tinha ido até à casa da amiga, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, e as duas desapareceram do local, por volta das 3h da manhã. O corpo de Sigrid foi encontrado por volta de meio-dia às margens do igarapé , já Thaissa foi encontrada por volta das 19h, no mesmo local. Sigrid foi executada com sete tiros, já Thaissa, foi morta por três tiros.

Sigrid teria relatado à mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma facção criminosa. Na quinta-feira (7), repercutiu em redes sociais um vídeo que mostra o momento em que as adolescentes são conduzidas por membros de uma facção criminosa para o “tribunal do crime”.

As imagens começaram a circular nas redes sociais horas depois do encontro do corpo de Sigrid. O vídeo de 19 segundos mostra um dos suspeitos portando uma arma de fogo e apontando para as costas das vítimas.

Investigações

Questionado pelo Em Tempo sobre o andamento das investigações sobre o caso das adolescentes, o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou, por meio de nota divulgada pela assessoria, que equipes da especializada foram até o local, onde os corpos das vítimas estavam, e coletaram informações preliminares.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e autoria do delito. O delegado disse que todas as informações, recebidas pelos policiais, estão sendo averiguadas e todas as linhas de investigações estão sendo trabalhadas. As equipes policiais seguem em diligências para identificar e prender os autores do crime.