Vídeo: foragido da Justiça é executado a tiros no Japiim

Manaus - O foragido da Justiça Breno Marques da Cunha, de 22 anos, foi executado com três tiros na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 15h30, na rua do Comércio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, Breno estava sentado em uma mureta quando dois jovens chegaram e atiraram contra ele à queima-roupa. Após Breno cair no chão, os criminosos ainda voltaram e atiraram novamente. A vítima morreu no local.

Breno tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A polícia informou que o crime pode se tratar de um acerto de contas.

Familiares de Breno estiveram no local e estavam muito abalados com a morte. Um dos familiares chegou a se ajoelhar e questionar o porquê da morte ter acontecido. Nenhum deles quis falar com a imprensa sobre o caso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem no local do crime: