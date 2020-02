'Olheiros' de homens que mataram adolescentes são detidos em Manaus

Os dois ouvidos pela polícia sabem quem são os assassinos das garotas | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem conhecido como “Feijão “, de 22 anos, foi detido na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 14h, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O jovem é suspeito de ser o "olheiro" dos criminosos que executaram as adolescentes Sigrid Libório de Santana, de 13 anos, e Thayssa Karolayne da Silva, de 14 anos, encontradas mortas em um igarapé na rua Nova, no mesmo bairro.

A detenção aconteceu durante ação dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Sigrid e Thayssa desapareceram na madrugada de quinta-feira (6), no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, “Feijão” sabe quem são os envolvidos no crime e trabalhava como olheiro para eles. O jovem tem passagem pela polícia por furto qualificado.

Já o homem identificado apenas como “Negão" foi detido no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Ele foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos à polícia. Ele tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).