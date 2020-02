'Macabro': Homem é morto violentamente dentro de cemitério em Manaus

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi executado com, pelo menos, três tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (7), dentro do Cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Ele estava com as mãos e pés amarrados e uma mordaça na boca. A vítima pode ter sido torturado.

O vigilante do local ouviu barulho de tiros por volta das 18h, porém não foi verificar o ocorrido por não possuir armamento.

"O trabalhador acionou nossa equipe policial e localizamos o cadáver. A área foi isolada e vamos aguardar a chegada da equipe de investigação", informou o tenente Paulo Crispim, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A suspeita é que a vítima foi levada até o local em algum veículo.

A identificação da vítima deve ser feita no Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Outro caso