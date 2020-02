Homem morre após levar facada no peito em briga de bar no Japiim

Manaus - Francisco Siffarny Araújo da Silva, de 58 anos, morreu na madrugada deste sábado (8), por volta de 00h10, após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, com uma facada no peito.

Segundo os policiais civis, a vítima estava em um bar proximidades de um supermercado na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, quando discutiu com um homem conhecido apenas como "Paraná", que acabou desferindo a facada contra ele.

Francisco ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido a unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda não sabe informar o que teria motivado o desentendimento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).