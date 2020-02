Vídeo: Homem é espancado com ripa de madeira no ‘tribunal do crime’

Manaus – Um vídeo divulgado nas redes sociais na manhã deste sábado (8), mostra um homem com idade e identidade ainda desconhecidas, apanhando em um terreno de construção. Não foi possível identificar a localização exata do lugar, mas o espaço está sendo utilizado pelo ‘tribunal do crime’, para punir o homem por um suposto roubo na área de tráfico.

Na cena, o homem de camisa branca é espancado com um pedaço de madeira, por um outro sujeito não identificado, com roupas azuis e de boné. Em meios aos gritos de dor da vítima, que sofreu golpes nas mãos, costas e costela, o terceiro homem, que não aparece nas filmagens, questiona o agredido em partes do vídeo:

“Tu estás sendo disciplinado por que? Fala aqui para o pessoal por que tu estás apanhando”, pergunta o terceiro envolvido.

“Pelos meus ‘vacilos’, eu roubei”, responde o agredido, com dificuldade.

“Pega essa visão, nós aqui temos responsa. Isso aqui é para tu aprender”, comenta o terceiro elemento, que faz as imagens com celular.

Nas imagens, também é possível ver que o homem está sangrando, o estado de saúde dele é desconhecido.

Veja o vídeo: