Dupla é presa com 15 pacotes de maconha na Zona Norte de Manaus

Manaus - Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens em flagrante em posse de cerca de 15 pacotes de maconha do tipo skunk. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (7), na Rua Iritama, no Conjunto Oswaldo Frota I, na Zona Norte de Manaus.

Ainda de acordo com a Rocam, a polícia chegou até os suspeitos após receber denúncia anônima informando que a dupla estaria transportando drogas em um carro modelo Ônix de cor vermelha. Os policiais foram até o local e realizaram a abordagem do veículo. A droga foi encontrada no porta-malas do carro; também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma quantia de R$600 em dinheiro.

Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante e conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) situado na Avenida Noel Nutels, Cidade Nova, onde estão à disposição da Justiça.