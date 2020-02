Vídeo: Mototaxista é assassinado com tiro à queima-roupa em Coari

Coari (AM) - Na manhã deste sábado (8), um mototaxista conhecido como ‘Japão’ foi assassinado a tiros no bairro Santa Helena, no município de Coari, município distante 362 km de Manaus.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local do crime, um atirador não identificado se aproximou da vítima e efetuou os disparos à queima-roupa. Japão morreu na hora.

O crime em plena luz do dia deixou os moradores do Santa Helena atônitos. De acordo com as testemunhas, o mototaxista era morador do bairro, conhecido e querido na região. Não há indícios de que Japão tivesse qualquer envolvimento com criminosos.

Em vídeo gravado por pessoas presentes no local do assassinato, é possível ver o corpo sem vida do mototaxista no chã, e depois sendo levado por uma equipe de socorro médico em uma ambulância.

Corpo do mototaxista é levado em ambulância | Autor: Reprodução

O EM TEMPO entrou em contato com a Polícia Militar de Coari, mas foi informada que a equipe não estava autorizada a passar maiores informações sobre o caso.