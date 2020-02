Amarrado, corpo de homem é encontrado dentro de mala em Manaus

| Foto:

Manaus - Com os braços e as pernas amarradas para trás, e a cabeça enrolada com fita adesiva, um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (9) dentro de uma mala, que foi jogada na beira da avenida dos Oitis, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o cadáver foi localizado por industriários, que por volta das 6h, passavam pelo local em um micro-ônibus, que fazia rota para o trabalho.

"Ligaram para nossa equipe e fomos ao local onde constatamos o fato. Ainda não obtemos informações sobre suspeitos do crime e nem de que forma despejaram o corpo no local", informou o tenente Eduardo Neves, supervisor de área da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme a perícia, o homem foi vítima de arma branca e agressão física. O corpo apresentava duas perfurações no pescoço e vários hematomas na cabeça.

A vítima foi amarrada com fios elétricos e fita adesiva. O cadáver foi colocado dentro da mala em posição fetal. Os criminosos ainda envolveram o objeto com um lençol.

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve o reconhecimento de familiares.

A mala deve ser usada nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve coletar algum material genético que possa identificar os autores do crime.

Área de 'desova'

A região onde o corpo da vítima foi deixado é considerada uma área de 'desova' - local deserto onde frequentemente criminosos usam para executar ou abandonar cadáveres.