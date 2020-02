Vídeo: jovem sai para passeio com namorada e é assassinado em Manaus

A autoria do assassinato deve ser investigada pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto passeava na companhia da namorada, o aprendiz de auxiliar administrativo Hailson Souza Monteiro, de 22 anos, foi surpreendido por criminosos e assassinado com dois tiros na noite deste sábado (8). O crime aconteceu na avenida Genebra, conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, Zona Centro Oeste de Manaus.

Segundo os familiares da vítima, o assassino estava em um motocicleta, em passeio com a namorada, quando os assassinos surgiram. "Ele estava perto de casa, quando surgiu outra moto e o homem que estava na garupa atirou nele", disse a mãe da vítima.

Hailson foi baleado com um tiro na cabeça e outro no pescoço. Ele ainda tentou correr para se proteger, foi socorrido e levado para o SPA da Redenção, mas morreu na unidade de saúde. A namorada dele não foi atingida.

Conforme conta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Hailson possuía respondia pelo crime de trafico de drogas.

A suspeita da polícia é que o crime estaria ligado a um acerto de contas.

Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não localizaram nenhum dos suspeitos de envolvimento no assassinato.

A autoria do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

