Moradores encontram feto ainda vivo em lixeira na Compensa

Manaus - Ainda com cordão umbilical, revestido com resto de placenta, um feto de aproximadamente oito meses, do sexo feminino, foi encontrado na noite deste sábado (8) em meio ao lixo, na avenida Oscar Borel, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

O feto estava dentro de uma caixa de papelão que foi deixada em uma lixeira viciada do bairro e ainda apresentava sinais vitais quando foi achado pelos moradores da localidade.

Por volta das 21h40, a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para a atender a ocorrência. Os chamara o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o bebê à Maternidade Moura Tapajós, mas foi constatado a morte da criança na unidade de saúde.

Imagens de segurança da região de onde o feto foi abandonado deve auxiliar nas investigações que estão sendo feitas pela no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

No dia 10 de janeiro deste ano, um feto foi encontrado dentro de uma sacola abandonada em um terreno na rua 29, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.