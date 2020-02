Homem é estrangulado e tem corpo jogado em rua de Manaus

O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Durante o patrulhamento de rotina, na madrugada deste domingo (9), policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, jogado na rua Turquesa, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia, o cadáver estava entre a sarjeta e a via. Ao ver a vítima jogada no chão, o fato chamou a atenção da equipe policial que, desceu da viatura e constatou que se tratava de uma vítima de homicídio. A área foi isolada e a polícia acionada.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima apresentava sinais de estrangulamento e marcas de cordas nas mãos e no pescoço. Por apresentar rigidez, a perícia constatou que a vítima já estaria morta há algum tempo e o assassinato ocorrido em outro local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda por reconhecimento de familiares.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).