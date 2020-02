Baleados e agredidos: Quatro homens morrem em hospitais de Manaus

Manaus - Entre a noite de sábado (8) e a madrugada deste domingo (9), o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção de quatro corpos de homens, vítimas de mortes violentas, em Manaus. Todos estavam internados nos três principais hospitais da capital amazonense e morreram nas unidades de saúde, devido a ferimentos. Os homens foram vítimas de arma de fogo, arma branca e agressões físicas.

Conforme registro do IML, o primeiro caso ocorreu por volta das 19h15 de sábado, quando o estudante Keyveson Batista Barroso, de 17 anos, foi baleado na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde faleceu.

Na mesma unidade de saúde, o IML removeu por volta de 1h, da madrugada deste domingo, o corpo do jovem Ismalion Silva Soares, de 22 anos. Ele havia sido baleado por volta das 20h do sábado, na rua Cabreuva, conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte.

Por volta das 3h deste domingo, o carro 'tumba', como é conhecido a viatura do instituto, removeu do Hospital Delphina Aziz, o corpo do autônomo Paulo Roberto Cruz de Lima, de 40 anos. O homem foi vítima de arma branca, fato ocorrido no bairro Colônia Terra Nova 2, também na Zona Norte.

A última remoção, até às 15h deste domingo, foi do corpo do autônomo Jefferson Barbosa Santiago, de 45 anos, que estava internado deste a madrugada de sábado no HPS João Lúcio, após ser brutalmente agredido, na avenida Oscar Borel, bairro da Compensa 2, Zona Oeste. Ele não resistiu e morreu no pronto-socorro por volta das 5h.

Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Amazonas.