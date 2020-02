Jovem é executado com 5 tiros e amigo é baleado na cabeça, em Manaus

Manaus - Um bando (grupo de pessoas) armado saiu de um beco e executou o jovem Paulo Venâncio de Lima Neto, de 22 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (10). O crime foi na rua 21 de Abril, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Paulo e os amigos estavam conversando em uma esquina, quando quatro homens armados saíram de um beco e atiraram contra eles. Ao sofrerem o ataque, o grupo se dispersou. A vítima foi atingida pelos primeiros disparos, mas ainda tentou fugir. No entanto, o jovem foi alcançado e o executaram.

Um dos amigos de Paulo foi atingido com um tiro de raspão na cabeça e precisou ser encaminhado a um hospital na cidade.

Por conta dos disparos e do homicídio, moradores da região acionaram a polícia e uma viatura da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prestou o apoio e isolou a área para preservar a cena do crime.

O homem foi executado em um beco no Lago Azul | Foto: Divulgação

Policiais civis do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisaram a área, registraram fotografias e atestaram que a vítima foi alvejada com cinco tiros. O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Durante o início desta manhã, o Portal Em Tempo esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e foi informada que os familiares estiveram no local do crime, no entanto ainda não haviam registrado o Boletim de Ocorrência (B.O) na unidade.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.