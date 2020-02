Homem é baleado duas vezes e mantém silêncio em hospital sobre o crime

Manaus- Um jovem, identificado como M. F. D. S., de 21 anos, foi baleado com dois tiros na perna e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio , situado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste da capital. O fato ocorreu na noite do último domingo (9).

Na unidade hospitalar, a vítima não prestou mais esclarecimentos sobre o ocorrido. O local do fato, também não foi divulgado no registro de ocorrências da polícia.

Ao dar entrada na unidade, a vítima recebeu atendimento médico, passou por cirurgia e segue em observação médica.