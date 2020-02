VÍDEO: confira as últimas notícias policiais registradas em Manaus

Manaus - Deixou de acompanhar os últimos casos policiais em Manaus? O repórter Kennedson Paz, do Portal Em Tempo, te atualiza sobre os casos e as informações apuradas até o momento pelas policias Civil e Militar na capital amazonense. O balanço foi gravado em frente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Sul da cidade, por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira (10).

Entre os casos está o assassinato de um jovem de 21 anos, na Zona Norte de Manaus, onde também houve uma tentativa de homicídio. Além disso, há também informações sobre um baleado que foi levado às pressas para o Hospital João Lúcio.

Confira o vídeo a seguir: