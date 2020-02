Vídeo mostra discussão entre PM e tenente do Exército em Manaus

Manaus - Um vídeo sobre uma discussão entre dois repercutiu nas redes sociais no último domingo (9). A briga aconteceu na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, próximo a Arena da Amazônia. No entanto, não há informações exatas sobre o dia e nem o horário em que as imagens foram gravadas.

No vídeo, um dos homens, que se diz tenente do Exército Brasileiro, dirigindo uma caminhonete, avança em alta velocidade, ultrapassada um carro popular, modelo Chevrolet Classic e obrigada bruscamente o carro parar. O segundo veículo, conforme o áudio e as imagens, seria pilotado por um PM, que não foi identificado até o momento desta publicação.

O homem, que se apresenta no vídeo como tenente do Exército, ordena que o PM se identifique e o questiona o motivo de ter mostrado a arma minutos antes. E é neste momento que o suposto PM pega novamente a arma. Mesmo após mostrar que estava armado, o tenente do Exército não se intimidou e pediu a identificação alegando que o PM seria preso.



Com os dizeres "Por que você mostrou a arma? Se eu puxar a minha eu te dou um tiro", o tenente revoltado volta para o carro e ambos seguem a viagem.

O Portal EM TEMPO procurou a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que ainda não tem conhecimento sobre o caso. A Assessoria da Polícia Civil do Amazonas disse que sem a identificação dos envolvidos não é possível saber se houve registro da ocorrência em uma unidade policial. O Exército ainda não se pronunciou sobre o caso.