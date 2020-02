Mais de 30 pessoas são presas durante o fim de semana no Amazonas

Manaus - Durante as ações de patrulhamento ostensivo realizadas neste final de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuou 35 prisões e apreendeu cinco adolescentes envolvidos em ocorrências criminais. Os casos foram registrados em 21 bairros da capital e em dois municípios do interior do Amazonas.

As prisões estão relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, roubo, embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ao todo, foram aprendidas 1 mil trouxinhas de entorpecentes, supostamente de oxi e maconha, e R$ 664 em espécie, referentes a comércio de drogas. Ao todo, 14 armas e 21 munições foram retiradas das mãos de criminosos.

No sábado (08/02), policiais militares da Força Tática prenderam um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Colônia Terra Nova. Com o indivíduo, foram encontradas quatro armas de fogo e a quantia de R$ 460 em espécie. O homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Noel Nutels.

Horas depois, policiais da Força Tática prenderam outros dois homens e apreenderam um adolescente, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na rua Guajará, no bairro Redenção. Ao realizar a abordagem, os infratores tentaram fugir do local, mas foram cercados pelos militares. Com os três foram encontrados dois revólveres calibre 38 e seis munições intactas. Os envolvidos foram conduzidos para o 12º DIP, localizado na avenida professor Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro sul, para as medidas cabíveis.

No bairro Educandos, três homens foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre 38, cerca de 50 trouxinhas de entorpecentes de maconha e a quantia de R$ 100 em espécie. Os criminosos foram levados para o 1° DIP, na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14.

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 27 anos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Puraquequara, zona leste. Com ele foram encontradas 671 trouxinhas de oxi e um celular furtado. O indivíduo foi levado para o 1º DIP, para os procedimentos legais.

Um homem de 41 anos foi preso na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, pelo crime de violência doméstica. O infrator agrediu sua própria companheira, uma mulher de 30 anos. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), no bairro Cidade Nova, e vai responder pelo crime com base na Lei Maria da Penha.

Interior

A 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), prendeu dois homens por tráfico de drogas. Com a dupla foram encontradas 24 porções de oxi. Os infratores foram conduzidos até a 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Já em Maués (distante 276 quilômetros da capital) foram apreendidas 96 trouxinhas de drogas, entre maconha e oxi. Na cidade de Alvarães (distante 531 quilômetros de Manaus), foram apreendidas 16 trouxinhas de pasta base de cocaína.

*Com informações da assessoria