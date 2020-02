Homem leva sete facadas em 'Tribunal do Crime' na zona Leste de Manaus

Manaus - Jefferson Gabriel Ferreira Mendonça, de 23 anos, foi golpeado com sete facadas na tarde desta segunda-feira (10), durante um 'Tribunal do Crime' realizado por criminosos que atuam no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo uma fonte policial, Jefferson deu entrada por volta de 14h30, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele levou sete facadas, sendo três nas costas, duas no tórax, uma na cabeça e uma no pescoço. Dois golpes perfuraram o pulmão da vítima e o estado dele é grave.

A irmã de Jefferson disse que duas mulheres entregaram a vítima na porta do local de trabalho dela e fugiram. Ele é morador do bairro Jorge Teixeira e, segundo informações, ele foi pego por traficantes da área por conta de dívidas com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil .