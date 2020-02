Vídeos: Comando Vermelho desbanca FDN e comemora com fogos em Manaus

A queima de fogos iniciou ainda durante a tarde de hoje e amedronta a população | Foto: Divulgação

Manaus - Após o registro do janeiro mais sangrento da história de Manaus , o mês de fevereiro começa com uma onda de violência e mortes. Nesta segunda-feira (10), traficantes de vários bairros comemoraram a tomada do Comando Vermelho frente à Família do Norte (FDN), tida como a maior facção criminosa do Estado até então. Fogos de artifício e tiros davam um "salve" à conquista.

A queima de fogos iniciou ainda durante a tarde de hoje e amedronta a população. Diversos vídeos, de vários pontos da capital amazonense, estão sendo compartilhados em grupos no WhatsApp e nas redes sociais. O objetivo é claro: causar pânico e mostrar o poder da organização originária dos morros do Rio de Janeiro. De acordo com uma fonte policial do Em Tempo, a maioria das mortes registradas ainda em janeiro deste ano (um total de 117 mortes violentas) era de integrantes da FDN.

"Foi o início da tomada do poder do CV. Essa comemoração pode ser a anunciação de mais um mês sangrento, que poderá superar o índice do mês de janeiro", disse.

O foguetório permanece intenso em várias zonas da cidade. Segundo informações, os integrantes do CV, intitulada agora como CV2 e Tudo 2, estariam em festa por estarem tomando as “bocas de fumo” da facção rival. Vários soldados de "Zé Roberto" já foram mortos e o objetivo é arrancar tudo o que é do maior traficante do bairro Compensa.

Armamento pesado

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra criminosos fazendo vários disparos com uma metralhadora ponto 30 – armamento de guerra utilizado para abater aeronaves e de uso restrito das Forças Armadas. Entretanto, conforme fontes policiais, as imagens não foram feitas em Manaus.

Porém, a arma é parecida com a que foi apreendida com o traficante do Comando Vermelho, Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, preso em junho de 2018, em Pernambuco.

Morte no Coroado



Um dos motivos dessa comemoração pode ter sido a morte de Diego Lopes Linhares , de 34 anos, conhecido como “Baixinho”, que foi executado a tiros na tarde desta segunda, por volta das 13h, rua Castro Alves, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Após o crime, os assassinos picharam uma parede das proximidades com a sigla CV em menção à facção Comando Vermelho e houve uma queima de fogos por causa da morte. A vítima dominava a área, segundo a polícia.

A favela vermelhou

Em um vídeo que circula em redes sociais, integrantes do Comando Vermelho, aparecem pichando um muro do conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, com as siglas CV e Tudo 2. Nas imagens, pelo menos cinco pessoas com armas de fogo estão comemorando. Em um trecho eles dizem que "a favela vermelhou", ironizando os rivais da FDN que perderam o território. Os novos "donos" da área deixaram as marcas da facção em cima de uma pichação da FDN.

| Autor: Divulgação







Projeto do CV

Uma fonte, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem e contou parte dos planos dos membros do Comando Vermelho. A princípio, o objetivo é tomar todos os territórios que estavam sob o poderio da FDN. Entre os locais mais cobiçados pela facção está a invasão Monte Horebe, que teria sido fundada pelo CV e depois foi tomada pela FDN.

Mais ousado ainda estaria o projeto de dominar o berço da facção de "Zé Roberto": o bairro Compensa. No vídeo, os criminosos gritam “LG”, mesmo nome exaltado nas imagens gravadas durante os fogos na capital amazonense, o que indica que esse homem seria um novo braço direito de Gelson Carnaúba, o “Mano G”. Ex-integrante da FDN que rachou com Zé Roberto.

O "LG" recebeu a mesma missão, dada a "Tio Patinhas" antes de ser preso, de atacar e matar integrantes da FDN.

| Autor: Divulgação





"Salve"

Como é de praxe, após a divulgação dos fogos de artifício, publicações em redes sociais dão conta de que 80% da capital já teria sido dominada pelo Comando Vermelho. Dentre as áreas estariam os bairros: Coroado, São Jorge, Betânia, Mauazinho, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Parque Dez de Novembro, em zonas distintas de Manaus. Essas informações não foram confirmadas pela força de segurança do Estado, que espalhou viaturas policiais em alguns bairros da cidade, inclusive, no principal alvo dos traficantes: a Compensa.

O índice de crime acende um alerta sobre os próximos dias. Os criminosos prometem rastros de sangue e as unidades prisionais da capital estão em alerta para possíveis retaliações dentro dos pavilhões. A cada novo território conquistado, muros estão sendo pichados com a sigla do CV.

Operação emergencial

Grupamentos especiais, dentre eles o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), unidade de elite da Polícia Civil do Amazonas, estão se reunindo em uma operação policial para combate destas ações criminosas. A cúpula da Segurança Pública do Estado está reunida para traçar estratégias.