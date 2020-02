Homem é executado a tiros após pichar muro com a sigla do CV

Manaus - Na noite desta segunda-feira (10), por volta de 19h30, Maicon William Maciel, de 24 anos, foi morto a tiros enquanto estava pichando um poste com a sigla CV, da facção criminosa do Comando Vermelho. O crime ocorreu na rua Maranhão Sobrinho, na Vila Alfredo Nascimento, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, criminosos em carro modelo Fiat Uno, de cor Branca, passaram no momento em que o homem estava pichando o poste e começaram a atirar. No local do crime, além do corpo do homem, também foi encontrado a lata de spray de tinta que ele usava para escrever a sigla da organização criminosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e foi até o local, onde identificou que o homem já estava morto. O caso será investigado pela Polícia Civil.