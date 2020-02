FDN dá resposta: 'Vão pegar é bala', dizem bandidos em vídeo para o CV

Vídeo gravado pelos criminosos | Autor: Divulgação

Manaus - Após vários vídeos de criminosos do Comando Vermelho soltando fogos em comemoração à dominação de território do tráfico de drogas, integrantes da Família do Norte (FDN) mandaram uma resposta à facção rival, na noite desta segunda-feira (10).

Os bandidos também gravaram um vídeo e avisaram: “ Pra vocês que estão pensando que tomaram a cidade vão pegar é bala. Aqui todo mundo é ZL 7 até o fim”, diz um dos homens, fazendo referência ao narcotraficante José Roberto Fernandes da Barbosa, “Zé Roberto da Compensa”, e o filho dele Luciano da Silva Barbosa, o L7, ambos presos.

Rastro de sangue

Após o registro do janeiro mais sangrento da história de Manaus, o mês de fevereiro começa com uma onda de violência e mortes. Traficantes de vários bairros comemoraram a tomada do Comando Vermelho frente à Família do Norte (FDN), tida como a maior facção criminosa do Estado até então. Fogos de artifício e tiros davam um "salve" à conquista.

Criminosos postaram vídeo com recado ao Comando Vermelho | Foto: Divulgação

A queima de fogos iniciou ainda durante a tarde de hoje e amedronta a população. Diversos vídeos, de vários pontos da capital amazonense, estão sendo compartilhados em grupos no WhatsApp e nas redes sociais. O objetivo é claro: causar pânico e mostrar o poder da organização originária dos morros do Rio de Janeiro.

De acordo com uma fonte policial do Em Tempo, a maioria das mortes registradas ainda em janeiro deste ano (um total de 117 mortes violentas) era de integrantes da FDN.

"Foi o início da tomada do poder do CV. Essa comemoração pode ser a anunciação de mais um mês sangrento, que poderá superar o índice do mês de janeiro", disse.

O foguetório permanece intenso em várias zonas da cidade. Segundo informações, os integrantes do CV, intitulada agora como CV2 e Tudo 2, estariam em festa por estarem tomando as “bocas de fumo” da facção rival. Vários soldados de "Zé Roberto" já foram mortos e o objetivo é arrancar tudo o que é do maior traficante do bairro Compensa.

Operação emergencial

Grupamentos especiais, dentre eles o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), unidade de elite da Polícia Civil do Amazonas, estão se reunindo em uma operação policial para combate destas ações criminosas. A cúpula da Segurança Pública do Estado está reunida para traçar estratégias.