Envolvidos em pelo menos 10 execuções são presos em Manaus

Os criminosos foram levados para a Delegacia de Homicídios | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Três homens foram presos na noite de segunda-feira (10) em bairros da Zona Leste de Manaus. O trio é suspeito de envolvimento em homicídios na capital amazonense. Com eles, a polícia apreendeu três armas de fogo.

A primeira prisão ocorreu no bairro Tancredo Neves no início da noite, e levou as equipes policiais aos outros dois envolvidos. Um dos presos é apontado como líder do tráfico no Tancredo Neves. Eles estariam por trás de, pelo menos, 10 homicídios registrados este ano na capital.

Os criminosos foram levados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).