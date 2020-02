Chefe de grupo responsável por pichar 'CV' em muros é preso em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação/ Rocam

Manaus- Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam Renato do Nascimento Palhares, de 28 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com o suspeito, foi encontrado uma arma de fogo de fabricação americana calibre 38. Renato confessou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (10), na rua Raio de Luz, conjunto residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

Conforme o sargento Reginaldo Veras, os policiais realizavam patrulhamento no bairro, quando foram informados que homens armados estavam pintando siglas de facções criminosas em um muro na segunda etapa do residencial . Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito e com ele foi encontrado a arma de fogo.

“Estávamos recebendo diversas denúncias da ação criminosa desses homens, quando chegamos, alguns deles conseguiram fugir, mas prendemos o Renato. Ele confessa ser envolvido com organização criminosa e afirmou que era quem comandava o grupo de criminosos que praticava essa marcação de território”, informou.

O suspeito foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Na delegacia, foi constatado que Renato possui passagem pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele será levado a audiência de custódia no fórum ministro Henoch Reis.

*Com informações da assessoria