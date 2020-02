'Besouro', que seduzia gays para roubar carros, é preso em Manaus

Manaus - Atson dos Santos Cordeiro, de 22 anos, o “Besouro da meia-noite”, que estava sendo investigado por seduzir homens e roubar os veículos deles. Nesta terça-feira (11), a polícia divulgou que ele havia sido preso na tarde da última segunda (10), na rua São José, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. As vítimas eram abandonadas seminuas após crime.

Delegado Cícero Túlio | Foto: Rogério Barros

A ação criminosa ocorria inicialmente em casas noturnas, onde Atson atraia os homens e os convidava para irem a hotéis. Durante o percurso, ele anunciava o assalto, obrigava as vítimas a ficarem seminuas e, em seguida, as abandonava.

Durante entrevista com o Em Tempo, o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), informou que o caso estava sendo investigado há quatro meses.

Atson foi preso na última segunda-feira (10) | Foto: Divulgação

“Vários casos foram registrados em nossa unidade policial. Com isso, estranhamos a semelhança entres os Boletins de Ocorrências (B.O) e então iniciamos as investigações. Com o avanço das diligências, conseguimos identificar e prender o suspeito”, informou o delegado.

Na delegacia, foi constatado que Atson já possuía três passagens por roubos majorados (com uso de arma) e uma tentativa de sequestro em 2018. Os veículos foram recuperados e entregues às vítimas.

O "Besouro da meia-noite" foi indiciado por roubo majorado e, após os trâmites da na especializada, será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro São Francisco Zona Sul.