Detento do semiaberto é executado a tiros na Compensa

Manaus - O detento do regime semiaberto Giovane Teixeira de Oliveira, de 24 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (11), por volta das 13h30, na rua Paraíso, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do capitão Carpecianne da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Giovane havia deixado uma unidade prisional no mês de dezembro onde cumpria pena por roubo. Ele havia acabado de deixar a filha na escola quando criminosos executaram ele a tiros.

O capitão disse que os moradores da área não contaram à polícia sobre a dinâmica do crime, por medo de retaliação. Mas segundo a polícia, Giovane já tinha sido ameaçado de morte. Ele também tinha passagem por tráfico de drogas.

Os familiares de Giovane estiveram no local do crime e ficaram revoltados com a presença da imprensa. Posteriormente eles deverão ser ouvidos pelas autoridades competentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).